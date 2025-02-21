В Подмосковье определили округа-лидеры по организации площадок для сбора елей

В Подмосковье определили округа-лидеры по организации площадок для сбора деревьев в рамках экологической акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в число лидеров вошли Сергиев Посад, Богородский и Ленинский округа, Ступино и Серебряные Пруды. Заместителям глав округов передали благодарственные письма и живые ели.

Также был вручен специальный приз за организацию лучшей площадки по приему новогодних деревьев от Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по региону. Его получила Руза.

В этом году в Подмосковье работало 266 брендированных пунктов для сбора живых елей, сосен и пихт. В общей сложности по итогам акции было собрано более 30 тонн сырья.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей региона о требованиях в сфере обращения с крупногабаритными отходами.