В Подмосковье определили пять лучших социально значимых проектов, реализованных в 2022 году
Пять лучших социально значимых проектов 2022 года назвали в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Подмосковье определили пять лучших социально значимых проектов, которые получили гранты от Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда президентских грантов в 2022 году.
По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, в 2022 году субсидии были предоставлены 41 проекту. В общей сложности было выделено свыше 70 млн руб.
В топ-5 проектов вошли «Стратегия поиска работы. Социальный контракт — давайте разбираться вместе», «Акселератор проектов молодежи „Безграничная молодежь“», «„Открывая музей“ — обеспечение доступности культурного достояния и повышение уровня культурного просвещения молодежи», «Региональный образовательный центр неформального образования» и «НЕтеатральный двор».
На территории Подмосковья зарегистрировано более 10 тыс. НКО, которые работают в самых разных направлениях, от культуры до молодежной политики.
«Каждая из них делает важные и добрые дела, которые развивают наш регион. Мы стараемся всегда поддерживать наши НКО», — отметила Швелидзе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил участников регионального движения «Волонтеры Подмосковья» с пятилетием.