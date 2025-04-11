В Подмосковье определили пять лучших социально значимых проектов, реализованных в 2022 году

В Подмосковье определили пять лучших социально значимых проектов, которые получили гранты от Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда президентских грантов в 2022 году.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, в 2022 году субсидии были предоставлены 41 проекту. В общей сложности было выделено свыше 70 млн руб.

В топ-5 проектов вошли «Стратегия поиска работы. Социальный контракт — давайте разбираться вместе», «Акселератор проектов молодежи „Безграничная молодежь“», «„Открывая музей“ — обеспечение доступности культурного достояния и повышение уровня культурного просвещения молодежи», «Региональный образовательный центр неформального образования» и «НЕтеатральный двор».

На территории Подмосковья зарегистрировано более 10 тыс. НКО, которые работают в самых разных направлениях, от культуры до молодежной политики.

«Каждая из них делает важные и добрые дела, которые развивают наш регион. Мы стараемся всегда поддерживать наши НКО», — отметила Швелидзе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил участников регионального движения «Волонтеры Подмосковья» с пятилетием.