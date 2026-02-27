В Подмосковье определили победителей конкурса «Голоса Победы. Регионы»
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье определили победителей Национального музыкально-патриотического конкурса «Голоса Победы. Регионы», передает Министерство культуры и туризма Московской области.
Очный тур конкурса провели на базе ДК «Подмосковье» в Красногорске. В нем приняли участие дети участников СВО, дети Донбасса и дети гуманитарной миссии, проживающие в Подмосковье.
По итогам конкурса победу одержал Игорь Нарижний из Балашихи. Он исполнил песню «Смуглянка». Еще одно призовое место заняла Ева Гаврилова из Люберец, представившая номер «Синий платочек».
В мае Игорь и Ева будут представлять Подмосковье на гала-концерте «Голоса Победы.
