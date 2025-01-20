В Подмосковье оптимизировали движение на четырех перекрестках

На прошлой неделе специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на четырех перекрестках и скорректировали режимы светофоров в Красногорске, Ленинском и Раменском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты изменили режим работы светофора на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в поселке Путилково под Красногорском и сократили время проезда по шоссе в связи со строительно-монтажными работами, а также увеличили время выезда с Островецкого на Жуковское шоссе в деревне Верее Раменского округа.

В Ленинском округе было увеличено время выезда из ЖК «Пригород Лесное» на Володарское шоссе в поселке Мисайлово, а также разделили транспортные потоки в поселке Володарского для безопасного проезда перекрестка улиц Центральной и Живописной.

В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют повысить пропускную способность участков в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.