В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для ветеранов военной службы

В Подмосковье на региональном портале госуслуг оптимизировали услугу для ветеранов военной службы, теперь они смогут проверить наличие льготной категории и узнать о доступных мерах поддержки во время подачи заявки. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь ветераны военной службы могут узнать о доступных мерах поддержки при подаче заявления на комплексную услугу. Кроме того, заполнив одну заявку, они могут получить сразу несколько услуг», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготы», там пользователи могут оформить социальную карту жителя Московской области, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, компенсацию за домашний телефон и ежемесячную денежную выплату. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.