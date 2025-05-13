В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для застройщиков, которые планируют возводить объекты на приаэродромных территориях, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря оптимизации услуги оформить санитарно-эпидемиологическое заключение для строительства в приаэродромной зоне стало удобнее», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

По ее словам, в сервисе предпроверки обновили перечень таких территорий и включили туда аэродромы Клин, Кубинка, Луховицы, Раменское, Ступино и Чкаловский. Напомним, что услуга размещена на портале в разделе «Земля и стройка» — «Оформление земельных участков». Для ее получения нужно заполнить онлайн-форму, приложить экспертное заключение и направить заявление на рассмотрение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.