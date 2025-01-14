В Подмосковье оптимизировали работу почти 250 светофоров

В 2024 году сотрудники Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали работу 246 светофорных объектов, работы были направлены на улучшение движения транспорта и ликвидацию заторов на перекрестках. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты скорректировали режимы работы 197 светофоров, а также настроили 48 новых светофоров и организовали шлюз для приоритета пассажирского транспорта на улице Смирновской в Люберцах. Помимо этого, в прошлом году в регионе синхронизировали трамвайный и дорожный светофоры на пересечении улиц Октябрьской Революции и Непобедимого в Коломне.

В ведомстве подчеркнули, что такие работы в Подмосковье будут проводиться и в 2025 году, они позволяют повысить пропускную способность участков дорог в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.