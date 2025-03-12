В Подмосковье оптимизировали услугу для застройщиков, размещенную на региональном портале госуслуг, теперь они смогут согласовать строительство с государственным аэродромом Чкаловский в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Региональный портал предоставляет жителям возможности для решения различных жизненных вопросов в электронном виде. Например, если земельный участок является частью приаэродромной территории, то согласовать строительство объекта на такой земле можно онлайн», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в согласовании возведения объектов в пределах границ зон аэродромов. Среди доступных — аэродромы Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский. Получить ее можно бесплатно, для этого нужно авторизоваться на портале и заполнить электронную форму заявления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.