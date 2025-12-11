В Подмосковье опубликовали актуальный донорский светофор

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, в регионе требуются доноры с I, II и III отрицательной группами крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Запись на сдачу цельной крови не требуется. Благодаря участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкозаболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови регионального центра крови Анастасия Федорова.

Учреждение расположено по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, оно работает каждый день с 8:00 до14:00. Кроме того, его подразделения есть в Воскресенске, Щелково, Подольске и Орехово-Зуево. Сдать кровь могут совершеннолетние граждане России или иностранные граждане, которые находятся в стране на законных основаниях более года. Для этого нужно не иметь медицинских противопоказаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.