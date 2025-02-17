В Подмосковье опубликовали актуальный донорский светофор

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, сейчас в Подмосковье есть потребность в донорах с первой и третьей отрицательными группами крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — уточнила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Сдать кровь можно в центре крови и его обособленных структурных подразделениях в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске. Стать донором могут совершеннолетние граждане России или иностранные граждане, которые находятся в стране на законных основаниях и более года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.