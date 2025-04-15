В Подмосковье опубликовали новые социально значимые закупки

На прошлой неделе в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовали 14 новых социально значимых закупок. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в Богородском округе, Красногорске и Коломне планируют провести благоустройство объектов в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды», в Лосино-Петровском — реконструкцию центрального теплового пункта с увеличением мощности до 15 МВт в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Помимо этого, в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» возведут воспитательно-образовательного комплекса в составе СОШ и ДОУ на 200 мест в Шатуре и так далее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.