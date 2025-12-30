В Подмосковье организуют фестиваль фигурного катания под руководством Ильи Авербуха

Со 2 по 17 января в подмосковных парках будет проходить I областной фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Мы получили более 400 заявок от фигуристов-любителей со всех уголков Подмосковья и были приятно удивлены такому большому количеству людей, разделяющих интерес к ледовому искусству. Совсем скоро мы встретимся с участниками на катках Подмосковья и сможем вживую увидеть и оценить талант каждого», – рассказал Илья Авербух.

Результаты конкурсного отбора опубликованы на сайте Хрустальныйлед.рф. Зрителей ждут выступления фигуристов-любителей, которые будут бороться за звание лучших в регионе. Мероприятия будут завершаться ледовым спектаклем Ильи Авербуха — «Зимние сказки Подмосковья» при участии Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Шабалина и других фигуристов.

Отметим, что мероприятие организовала автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке областного Минкульттуризма.

*Возрастное ограничение 0+