В Подмосковье организуют Межрегиональный энергетический форум

В среду, 10 сентября, в Красногорске в Доме Правительства Московской области проведут Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада», в нем примут участие представители государства, бизнеса, науки и производства. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«Московская область, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнерами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из других регионов «энергетику будущего» – умную, эффективную, безопасную, ориентированную на потребности людей и развитие нашей страны», – подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Участников ждут три тематические сессии – «Повышение надежности электроснабжения: опыт регионов», «Инновации в энергетике. Связь науки и промышленности» и «Подготовка и развитие профессиональных кадров в энергетике: вызовы и перспективы», а также выставка современных технологий и техники. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 18+