В Подмосковье осмотрят почти 300 тыс. участков в рамках муниципального земельного контроля

В 2025 году земельные инспекторы Подмосковья осмотрят 280 тыс. участков в рамках муниципального земельного контроля, в план вошли земли, по которым планируется осуществить перерасчет земельного налога, земли сельхозназначения, самовольно занятые земли и так далее. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«В мобильные приложения уже загружена информация по 120,6 тыс. земельным участкам. Инспекторы приступили к работе. Цифровые технологии позволяют нам, как ведомству, курирующему эту работу, в режиме интерактивной карты видеть общую картину по городским и муниципальным округам, следить за динамикой обследования, выявлением нарушений и так далее», — отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

По его словам, в своей работе инспекторы стараются прибегать к профилактике — выносят предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и осуществляют визиты и консультирования. Наибольшее число исследований в этом году планируют провести в Клину, Истре, Солнечногорске, Дмитровском и Можайском округах.

Отметим, что проверить участок на нарушения можно самостоятельно, для этого нужно подать заявку через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.