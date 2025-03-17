В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось еще более 40 здоровых детей

В Подмосковье с начала 2025 года от родителей с ВИЧ родились 43 здоровых ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Если женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, своевременно встает на учет по беременности, соблюдает рекомендации врачей областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и принимает необходимую терапию, то она может стать мамой здорового ребенка» — сказал заместитель gредседателя gравительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве подчеркнули, что родителям, которые планируют беременность, важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Узнать об обследовании на ВИЧ можно в поликлинике, кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробности о правилах постановки на учет в областной Центр СПИДа и не только размещены здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.