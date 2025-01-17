В Подмосковье откроется прием заявок на участие в областном проекте «Театральный поединок»

В понедельник, 20 января, в Подмосковье начнется прием заявок на участие в Молодежном проекте «Театральный поединок». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В 2025 году сезон откроется VI сезоном областного проекта «Театральный поединок» с участием театральных коллективов и II сезоном проекта «Театральный поединок. Школьная лига», в котором участвуют школьные театры региона. В конкурсную программу войдут выступления на сцене в формате кастинг-встреч и поединков между командами и не только. Узнать другие подробности о проекте и подать заявку для участия можно на сайте театральныйпоединок.рф.

Проект реализует АНО «Единое творческое пространство» при поддержке областного Минкульттуризма и ГАУК МО «Креативное бюро «Регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

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