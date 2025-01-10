В Подмосковье откроется самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс

В Реутове готовится к открытию самый крупный в Подмосковье физкультурно-оздоровительный комплекс, компания ООО «Фитнес» уже получила разрешение на ввод объект в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Реализацию проекта сопровождали менеджеры Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области, в него вложили 1,2 млрд рублей. В результате в округе создадут 200 новых рабочих мест.

В здании ФОКа три этажа, его площадь составляет порядка 14,6 тыс. кв. м. Там разместили бассейны, термальный комплекс, спортивные залы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха, VIP зону, в муниципальную собственность передадут большой многофункциональный зал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.