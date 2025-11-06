В Подмосковье откроется выставка миниатюрной лаковой живописи

Масштабная выставка «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй» откроется в «Новом Иерусалиме» в Истре. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка приурочена к 230-летию Федоскинского промысла. В экспозиции представят порядка 300 произведений лаковой миниатюрной живописи более чем от 50 мастеров Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя.

«Этой выставкой мы хотели не только продемонстрировать произведения искусства, но и создать масштабное повествование о культурном феномене, отражающем историю нашей страны через впечатляющее многообразие лаковой миниатюры», — отметила директор «Нового Иерусалима» Анна Антипенко.

В первом зале представят эстетику народной жизни через призму XVIII–XIX веков. Второй зал посвящен периоду от эпохи народных бунтов до социализма. Третий зал представит современное развитие традиции.

