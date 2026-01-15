В Подмосковье открылась регистрация на марафон «Лыжня в Лавру»

В Подмосковье открылась регистрация для участия в марафоне «Лыжня в Лавру» в 2026 году, 22 февраля на старт выйдут более 1 тыс. лыжников. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Дистанции марафона пройдут по одному из главных паломнических маршрутов в России в Троице-Сергиеву Лавру, участники увидят село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Стартово-финишный городок марафона разместится на территории деревни Нововоронино. Спортсменам предложат несколько дистанций в зависимости от возраста, каждый лыжник, преодолевший дистанцию, получит памятную медаль участника мероприятия.

Мероприятие пройдет в седьмой раз в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 6+