В Подмосковье открыли еще одну модельную библиотеку — уже 13-ю. Так, модернизацию провели в Центральной библиотеке Зарайска, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В учреждении отремонтировали внутренние помещения, установили новую мебель и современное оборудование. В основе дизайна — 18 Культурных кодов города.

В библиотеке обустроили пространства для проведения мероприятий с использованием карты Культурных кодов и сенсорной панели, читальный зал с уютными зонами для занятий и чтения, класс виртуальной реальности.

Для учреждения закупили 16 обучающих профориентационных модулей для изучения профессий, телевизоры, проектор, аудиосистему, интерактивные панели.

В библиотеке будет открыт центр практического краеведения, литературные и творческие мастерские, а также будет реализовываться программа профориентации.

До конца 2025 года в области откроют еще две обновленные библиотеки — в Раменском и Наро-Фоминске. На 2026-й запланировано обновление еще 8 учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.