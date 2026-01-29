В Подмосковье открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи. Объект заработал в деревне Сухарево в Мытищах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Новая подстанция рассчитана на круглосуточное дежурство пяти медицинских бригад. Она будет обслуживать жителей Сухарево и соседних населенных пунктов.

В Подмосковье в 2025 году было открыто три новых поста скорой помощи — в Хотьково Сергиева Посада, Красногорске и Балашихе. До конца текущего года планируется открыть еще четыре таких объекта — в Волоколамске, Ступино, Можайске и Ленинском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе новой поликлиники в Лобне. Медучреждение обслуживает около 127 тыс. жителей.