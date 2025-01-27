В Подмосковье открыли новую поликлинику

В Хотьково Сергиево-Посадского округа открылась новая поликлиника, рассчитанная на 450 посещений детей и взрослых в смену, в общей сложности здесь смогут принимать около 30 тыс. пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новая поликлиника в Хотьково позволит жителям получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Раньше поликлиника располагалась в здании бывшего общежития, не отвечавшего современным требованиям комфортного пребывания», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в поликлинике будут работать врачи первичного звена, а также узкопрофильные специалисты, в том числе неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие. Медучреждение оснастили необходимым медицинским оборудованием, здесь также будет функционировать стационар кратковременного пребывания. Поликлинику возвели по программе «Модернизация первичного звена».

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