В Подмосковье открыли прием заявок на проект «Движения Первых» для журналистов и продюсеров

В Подмосковье открыли прием заявок на участие во всероссийском проекте «Движения Первых» для будущих журналистов и продюсеров — «МедиаПритяжение». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Победители получат возможность отправиться на большой медиафестиваль, сертификаты на приобретение профессиональной техники и другие полезные призы», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Принять участие можно индивидуально или в составе команды. В рамках проекта будут реализованы следующие направления: «ПервыйТекст», «ПервыйЭфир», «ПервыйКадр», «МедиаПрофи» и «МедиаНаставник», «МедиаКоманда», «МедиаСемья».

Участников ждет несколько этапов с актуальными заданиями. Так, конкурсантам предстоит создавать уникальный контент в соцсетях и на различных онлайн-платформах. На протяжении всего проекта им будут помогать эксперты в области журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью.

Финал проекта пройдет в столице в августе. Победители в личном зачете получат сертификаты на покупку профессиональной техники, а команды — сертификаты на развитие своего медиасообщества.

Ранее в министерстве сообщили о старте отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для оказания информационной поддержки. Прием заявок ведется до 1 апреля.