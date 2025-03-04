В Подмосковье стартовал отбор НКО для оказания информационной поддержки

В Подмосковье стартовал отбор социально ориентированных некоммерческих организаций региона для оказания информационной поддержки, подать заявку можно будет до 1 апреля. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Им окажут содействие в создании официальных сайтов и обеспечении их функционирования. Участниками могут стать НКО, которые были зарегистрированы в Подмосковье как юридическое лицо не менее чем за один год до дня подачи заявки на отбор. Их деятельность может быть связана с оказанием помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, благотворительностью, патриотическим воспитанием граждан и так далее.

Узнать другие подробности об отборе и о подаче заявки можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

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