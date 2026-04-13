В Подмосковье открыли Школу для будущих рыбообработчиков

В Подмосковье открылась Школа путинных отрядов «В глубине океана», направленная на обучение студентов специфике рыбной промышленности — от основ технологии переработки до техники безопасности в условиях морской экспедиции. Проект организовало региональное отделение РСО при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Этим летом на передовые предприятия рыбной отрасли отправятся более 150 человек. Студотрядовцы будут работать как на крупнейших заводах Дальнего Востока, так и в родном Подмосковье. Ребята займутся полным циклом переработки лососевых и сельдевых пород: от приемки и разделки сырья до контроля качества и упаковки готовой продукции», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках обучения участники изучат санитарные нормы при работе с пищевой продукцией, теорию ихтиологии, устройство производственных линий и механизацию процессов переработки, узнают о техниках скоростной разделки рыбы, правилах посола и не только. Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что проект дает возможность не только получить профессию, но и сразу применить знания на практике.

После обучения и аттестации студентам выдадут свидетельства государственного образца, которые дадут им право работать на путинных предприятиях. Их работа будет длиться до конца лета, зарплата составит от 70 тыс. рублей в месяц.

Узнать подробности о проекте можно по почте mosoblrso@mail.ru. Его реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.