В Подмосковье открыли Школу сервисных отрядов

Школа сервисных отрядов стартовала в Подмосковье. Она объединит участников Российских студенческих отрядов. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Здесь ребята осваивают практические навыки, востребованные в индустрии гостеприимства: от правил сервировки и этикета до работы с гостями в сложных ситуациях. Некоторые из участников уже имеют опыт работы на теплоходах, в отелях и санаториях Подмосковья, а кто-то впервые пробует себя в сервисе», - рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Школа продлится восемь дней. Участников ждет интенсивная подготовка по профессии «Официант 3-го разряда». Им расскажут о конфликтологии в сфере обслуживания и основах профессиональной сервировки. Также ребята разберут кейсы, имитирующие реальные ситуации.

В завершение проведут теоретический и практический зачеты. Те, кто успешно с ними справится, получат свидетельства установленного государственного образца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с участниками областного отделения «Движения Первых».