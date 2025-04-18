В Подмосковье открыли уникальный стеклодувный цех

Компания «Праймлаб» из Мытищ завершила реализацию проекта по расширению существующего производства по выпуску лабораторного оборудования и создала новый стеклодувный цех площадью 250 кв. м. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в проект составил 55 млн рублей. Так, производственные мощности предприятия увеличились с 300 до 3,5 тыс. изделий в год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии в новом цехе будут изготавливать сложные лабораторные приборы, включая реакторы, холодильники, переходники, вакуумные системы и не только. В цехе есть собственная школа стеклодувов, где специалисты обучают новых работников, что позволит сохранить уникальные навыки и решить проблему кадрового дефицита.

Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.