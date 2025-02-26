В Подмосковье открылся новый «Фермерский островок»

В Видном в гипермаркете «Лента» на улице Старо-Нагорная, дом № 20 открылся «Фермерский островок», где можно будет приобрести продукцию от местных фермеров и производителей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект Корпорации МСП реализуют при поддержке ведомства совместно с корпорацией «МСП», оператором открывшегося «Фермерского островка» стал местный предприниматель.

«Открытие островков с локальной фермерской продукцией в Подмосковье способствует поддержке местных производителей, создавая условия для развития сельского хозяйства и малого бизнеса. Здесь представлены товары ряда подмосковных фермерских хозяйств, включая молочную, мясную, колбасную и кондитерскую продукцию», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что так производители смогут нарастить объемы производства и в будущем работать в качестве поставщика торговых сетей напрямую. Напомним, что оставить заявку на поставку продукции в «Фермерский островок» можно с помощью сервиса «Производственная кооперация и сбыт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.