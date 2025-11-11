В Подмосковье отметили 15-летие образования молодежного парламентаризма

Форум «Политический кампус. 15-й курс» прошел в Московской областной думе. Мероприятие было приурочено к 15-летию образования молодежного парламентаризма в Подмосковье.

Участниками форума стали более 300 человек. В их число вошли представители молодежных парламентов муниципалитетов и региона, а также молодежных организаций.

Ребят поприветствовал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. Он отметил, что через молодежный парламент Подмосковья уже прошли 427 человек. За 15 лет молодые парламентарии провели множество заседаний и разработали 63 законодательные инициативы, многие из которых легли в основу законов.

Брынцалов также пожелал ребятам успехов в работе и вручил награды за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с участниками областного отделения «Движения Первых».