В Подмосковье отремонтировали свыше 100 проселочных дорог

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье в рамках реализации нацпроекта были отремонтированы свыше 100 региональных дорог, которые ведут к селам и деревням. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных участков превысила 350 км. Рабочие привели в порядок покрытие, нанесли разметку и укрепили обочины.

Самая протяженная из отремонтированных дорог — 9-километровый участок «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка».

Ремонт региональных дорог был завершен в прошлом месяце. Работы провели на 319 участках протяженностью около 840 км.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность ремонта и строительства проселочных дорог.

