В Подмосковье отремонтировали свыше 100 проселочных дорог
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в рамках реализации нацпроекта были отремонтированы свыше 100 региональных дорог, которые ведут к селам и деревням. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая протяженность отремонтированных участков превысила 350 км. Рабочие привели в порядок покрытие, нанесли разметку и укрепили обочины.
Самая протяженная из отремонтированных дорог — 9-километровый участок «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка».
Ремонт региональных дорог был завершен в прошлом месяце. Работы провели на 319 участках протяженностью около 840 км.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность ремонта и строительства проселочных дорог.