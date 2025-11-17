В Подмосковье отремонтировали тротуары на 11 региональных дорогах

В Подмосковье провели ремонт тротуаров на 11 региональных дорогах в 10 округах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели в Наро-Фоминске, Щелково, Люберцах, Долгопрудном, Павловском Посаде, Истре, Лосино-Петровском, Дмитрове, Можайске, Рузе.

К примеру, в Наро-Фоминске отремонтировали тротуар на Кубинском шоссе, в Долгопрудном — на Московской улице, в Истре — вдоль Волоколамского шоссе в Румянцево, в Рузе — на Центральной улице в Филатово.

