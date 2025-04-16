В Подмосковье отремонтируют 57 региональных дорог, входящих в опорную сеть области

В Подмосковье в течение этого года будут отремонтированы 57 региональных дорог, которые являются частью опорной сети области. О планах по ремонту объектов рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности в регионе в рамках нацпроекта ремонтные работы проведут на 140 участках дорог. На 81 обновят покрытие, на 36 обустроят барьерные ограждения, а на 23 — тросовые ограждения.

В опорную сеть в Подмосковье входят свыше 220 дорожных участков. Речь идет о дорогах, которые являются транспортным каркасом страны. По этим дорогам проходит основной объем всех перевозок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реализации крупных транспортных проектов в регионе.