В Подмосковье отремонтируют 57 региональных дорог, входящих в опорную сеть области
Ремонт 57 региональных дорог опорной сети Подмосковья проведут в 2025 году
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье в течение этого года будут отремонтированы 57 региональных дорог, которые являются частью опорной сети области. О планах по ремонту объектов рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В общей сложности в регионе в рамках нацпроекта ремонтные работы проведут на 140 участках дорог. На 81 обновят покрытие, на 36 обустроят барьерные ограждения, а на 23 — тросовые ограждения.
В опорную сеть в Подмосковье входят свыше 220 дорожных участков. Речь идет о дорогах, которые являются транспортным каркасом страны. По этим дорогам проходит основной объем всех перевозок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реализации крупных транспортных проектов в регионе.