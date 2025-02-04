В Подмосковье оцифровали услугу по пересмотру тарифов за вывоз мусора
Пересмотр тарифов за вывоз мусора оцифровали в Подмосковье
Фото: [медиаток.рф]
Подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов за обращение с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье теперь можно в электронном виде. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь в рамках онлайн-услуги появилась возможность подать заявку на пересмотр установленных тарифов, что делает процесс более простым и доступным», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов». Пересмотры тарифов, например, проводят в случаях, когда изменилась система налогообложения регулируемой организации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.