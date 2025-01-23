В Подмосковье оцифровали услугу по установлению добровольной опеки
Онлайн-услуга по установлению добровольной опеки появилась в Подмосковье
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В Подмосковье оцифровали услугу по установлению добровольной опеки (попечительства) над несовершеннолетним, такая возможность появилась на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронный вид переведена услуга по установлению опеки по заявлению родителей или самого ребенка», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
По ее словам, для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Решение по заявке сформируют в течение семи рабочих дней. В услугу также внедрили сервис получения согласия предполагаемого опекуна и сервис расчета периода, за который опекун должен предоставить свои доходы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.