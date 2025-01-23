В Подмосковье оцифровали услугу по установлению добровольной опеки (попечительства) над несовершеннолетним, такая возможность появилась на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В электронный вид переведена услуга по установлению опеки по заявлению родителей или самого ребенка», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Решение по заявке сформируют в течение семи рабочих дней. В услугу также внедрили сервис получения согласия предполагаемого опекуна и сервис расчета периода, за который опекун должен предоставить свои доходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.