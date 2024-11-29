Еще одну услугу оцифровали в Московской области

В Подмосковье оцифровали услугу по оформлению компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, проживавших в регионе, теперь она доступна на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках услуги жители региона смогут оформить документы, необходимые для выплаты компенсации, в электронном виде. Она размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В ведомстве уточнили, что подать заявку на компенсацию расходов нужно не позднее шести месяцев с даты смерти реабилитированного лица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.