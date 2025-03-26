В Подмосковье парк коммунальной техники перевели на летний режим работы

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье в связи с потеплением перевели на летний режим работы коммунальную технику. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках перевода на летний режим провели смену навесного оборудования, пересмотрели нормы расхода горюче-смазочных материалов, провели плановое техобслуживание техники, заменили зимнюю резину на летнюю.

Также на машины установили оборудование для проведения поливомоечных работ и ввели в работу технику, которая не использовалась в зимний период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие работы важно провести в регионе в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.