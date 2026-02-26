В Подмосковье пассажиры совершили более 2,8 млн поездок по карте «Стрелка» в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья оплатили проезд в автобусах АО «Мострансавто» картой «Стрелка» более 2,8 млн раз, в среднем в будний день фиксируется около 70 тыс. таких операций. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На долю этой карты приходится 4% от общего количества оплат проезда в автобусах предприятия. В числе филиалов-лидеров по количеству поездок оказались МАП №10 г. Королев, МАП №12 г. Ногинск и МАП №8 г. Химки. В ведомстве напомнили, что баланс карты можно пополнить через сайт, мобильное приложение или в пунктах продажи.

