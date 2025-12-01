В Подмосковье передали в суд дело о хищении более 49 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование»

В Подмосковье передали в суд уголовное дело о хищении более 49 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Перед судом предстанут два участника организованной группы. Уголовное дело в отношении других членов группировки выделили в отдельное производство.

По данным ведомства, преступление было совершено в 2021–2022 годах. Директор частного детсада и его соучастник, предоставив поддельные документы, похитили более 49 млн рублей, которые были выделены на господдержку частных дошкольных учреждений. Средства были выделены в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Субсидии за счет средств бюджета пяти округов предназначались для возмещения затрат по уходу за воспитанниками, для выплаты зарплаты, а также для содержания имущества и аренды помещений.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Солнечногорске новое здание прокуратуры.