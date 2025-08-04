В Подмосковье передали в суд уголовное дело о хищении из бюджета более 33 млн руб.

Уголовное дело о хищении из бюджета свыше 33 млн руб. было передано в суд в Подмосковье. Обвиняемые — представители компаний ООО «Биоэкопром» и ООО «СВД Трэйд», рассказали в Прокуратуре Московской области.

Хищения совершались в период с 2019 по 2022 год. В состав преступной группы также вошел замначальника отдела экологии ГАУ МО «Центрлесхоз».

Компания «Биоэкопром» якобы в рамках договоров с «Центрлесхозом» использовала поддельную документацию с указанием завышенных объемов проведенных работ. Также были привлечены фиктивные контрагенты в лице компании «СВД Трэйд». Кроме того, компания «Биоэкопром» оформляла поддельные документы для оплаты в адрес заказчика.

В результате бюджету РФ в лице Комлесхоза Подмосковья был причинен ущерб более чем на 33 млн руб. В рамках предварительного следствия обвиняемыми была возмещена часть причиненного ущерба. Дело в отношении представителя «Центрлесхоза» было прекращено в связи со смертью. Дело в отношении остальных злоумышленников рассмотрит Замоскворецкий районный суд Москвы.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Подмосковье суд рассмотрит дело о хищении 15,3 млн руб. в рамках нацпроекта.