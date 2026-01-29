В Подмосковье перенесли ледовые спектакли «Щелкунчик» и «Сказ о Руси»

В Подмосковье были изменены даты проведения ледовых шоу Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева. Об этом предупредили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Причиной переноса снова стало ухудшение погодных условий. Решение приняли, чтобы обеспечить комфортные условия на открытых площадках, где будут проходить выступления.

Таким образом, шоу «Щелкунчик» Навки и Чернышева можно будет увидеть 7 февраля в парке «Питомник» в Серпухове и на Советской площади в Чехове, а также 8 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске и на катке «Орбита» в Люберцах.

Спектакль «Сказ о Руси» Слуцкой состоится 7 февраля в парке Малевича в Одинцове, 8 февраля — на стадионе «Вымпел» в Королеве, 14 февраля — в Центральном парке имени Воровского в Наро-Фоминске и 15 февраля — в городском парке Солнечногорска.

Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал на ледовый спектакль в Мытищах, чтобы поздравить с Новым годом юных зрителей.