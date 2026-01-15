В Подмосковье перенесли отборочный этап и гала-концерт фестиваля «Хрустальный лед»

В Подмосковье перенесли на 1 февраля отборочный этап и гала-концерт регионального фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Мероприятия перенесены с 17 января в связи с неблагоприятными погодными условиями и похолоданием на территории Московской области», - говорится в сообщении ведомства.

Так, 1 февраля будет проходить отборочный этап фестиваля в Сергиевом Посаде — на территории парка «Скитские пруды». В этот же день в Центральном парке Пушкино состоится гала-концерт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на эту зиму в регионе запланировано свыше 1 тыс. мероприятий.