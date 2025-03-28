В Подмосковье перенесли сроки весенней охоты
Комлесхоз: сроки весенней охоты перенесли в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Подмосковье перенесли сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Так, охотиться на птицу в южной части региона можно будет с первой субботы апреля в течение десяти календарных дней, в северной части — со второй субботы апреля в течение десяти дней. Охота разрешена на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком, на гусей и казарок — из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком. Кроме того, на току с подхода можно охотиться на самцов глухарей, из укрытия — на токующих самцов тетеревов, на вечерней тяге — на вальдшнепов.
В ведомстве напомнили, что за нарушение правил охоты гражданам грозит административная ответственность.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.