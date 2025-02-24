В Подмосковье переселили из аварийного жилья еще почти 200 человек

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 156 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

В общей сложности за этот период удалось расселить более 2 тыс. кв. м жилья, работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Бронницах, Волоколамском округе, Воскресенске, Коломне, Пушкинском и других округах.

Так, например, в Дмитровском округе в микрорайоне Строителей построили новый дом, куда переедут 504 человека. Они проживали в аварийных домах на улицах Вокзальная, Свобода, а также в микрорайоне Трудовая.

«Мы очень рады. Даже до конца не понимаем насколько. Для нас это очень долгожданное событие», — рассказала новосел Екатерина Волостных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.