В Подмосковье перевели в цифру пересмотр тарифов на водоснабжение и водоотведение

В Подмосковье оцифровали процедуру по пересмотру тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, она стала доступна на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В ряде случаев организации, которые эксплуатируют централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения или их отдельные объекты, могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, теперь это можно будет сделать в электронном виде. Услугу можно найти в разделе «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов», она доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.