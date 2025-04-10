В Подмосковье первый ребенок с «болезнью второго скелета» получил дорогостоящее лечение

В Подмосковье первый ребенок, которому была диагностирована прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия, получил дорогостоящее лечение благодаря поддержке фонда «Круг добра». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, юный пациент сможет пройти терапию препаратом «Паловаротен». Принимать его он будет дома — врачи НИКИ детства рассказали родителям о правилах приема лекарства и необходимой дозировке.

С прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазией рождается один ребенок на 2 млн. При этом заболевании у пациента развивается костная ткань там, где ее быть не должно: в мышцах, сухожилиях, связках. На территории России проживают порядка 70 человек с этим диагнозом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как развивается сфера здравоохранения в регионе.