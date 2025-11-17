В Подмосковье пешеходный переход через железную дорогу впервые оборудовали подсветкой
Первая подсветка на переходе через железную дорогу появилась в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье впервые оборудовали подсветкой одноуровневый пешеходный переход через железную дорогу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, специальная подсветка появилась на станции «Петелино» в Одинцово. Также здесь заасфальтировали подходы к переходу, установили информационные щиты и перильные ограждения.
Работы были проведены областным Минтрансом совместно с муниципальной администрацией и ОАО «РЖД». Их цель — снижение смертности. На указанном переходе ранее произошло два несчастных случая. Спустя полгода в регионе примут решение, оснащать ли аналогичной подсветкой другие переходы через железнодорожные пути.
