В Подмосковье пешеходный переход через железную дорогу впервые оборудовали подсветкой

В Подмосковье впервые оборудовали подсветкой одноуровневый пешеходный переход через железную дорогу. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специальная подсветка появилась на станции «Петелино» в Одинцово. Также здесь заасфальтировали подходы к переходу, установили информационные щиты и перильные ограждения.

Работы были проведены областным Минтрансом совместно с муниципальной администрацией и ОАО «РЖД». Их цель — снижение смертности. На указанном переходе ранее произошло два несчастных случая. Спустя полгода в регионе примут решение, оснащать ли аналогичной подсветкой другие переходы через железнодорожные пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству пешеходных переходов в регионе.