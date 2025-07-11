В Подмосковье план ремонта дорог на 2025 год выполнили уже наполовину

В Подмосковье план ремонта дорог на текущий год выполнили уже более чем наполовину. О промежуточных результатах рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на муниципальных и региональных дорогах области заменили свыше 860 км покрытия. Работы провели на 846 дорожных участках. На 184 участках ремонт продолжается.

Ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта тоже выполнили наполовину: покрытие заменили на 460 км на 142 участках. При этом в 13 муниципалитетах работы выполнили на 100%.

На муниципальной сети отремонтировали более 400 км покрытия на 704 участках. Полностью ремонт завершили в 12 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по дороге от Новорижского шоссе в Павловской Слободе.