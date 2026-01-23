В Подмосковье планируют провести капремонт более 130 соцобъектов

В 2026 году в Подмосковье проведут обновят более 130 социальных объектов в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В 2026 году в Подмосковье в рамках государственной программы отремонтируют 97 объектов образования: среди них 48 школ общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, 37 детских садов, девять колледжей и три объекта дополнительного образования», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, в учреждениях обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, современное учебное оборудование и новую мебель.

Так, например, в Серпухове, Пушкинском, Орехово-Зуевском, Щелкове, Богородском и Наро-Фоминском округах обновят четыре школы, в Балашихе, Воскресенске, Долгопрудном, Мытищах и так далее – 37 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.