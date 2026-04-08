В Подмосковье по «гаражной амнистии» за I квартал этого года зарегистрировали 1516 объектов недвижимости

Первый квартал 2026 года принес заметные результаты в рамках программы «гаражной амнистии» в регионе: официально зарегистрировано 1516 объектов недвижимости. Из них 269 — гаражи, а 1247 — земельные участки общей площадью 32,9 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Инициатива, стартовавшая осенью 2021 года, позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и участки под ними — без бюрократических преград и длительных процедур.

За 4,5 года действия программы легализовано 33,1 тыс. объектов. Среди них 10,2 тыс. — непосредственно гаражи, 22,9 тыс. — участки общей площадью 581,6 тыс. кв. м. Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, благодаря амнистии владельцы получили возможность не просто закрепить права на имущество, но и полноценно им распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству. Кроме того, оформленная недвижимость получает юридическую защиту — ее уже нельзя снести без законных оснований.

Изначально программа была рассчитана до 1 сентября 2026 года, но перспективы ее продления становятся все более реальными. В феврале в Государственную Думу внесли законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Министр подчеркнул, что такой шаг крайне важен. Масштаб задачи огромен — в регионе остается множество неоформленных объектов. Дополнительные 5 лет позволят завершить процесс легализации и дать жителям Подмосковья шанс привести документы в порядок без лишних хлопот.

