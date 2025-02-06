В Подмосковье по госпрограмме возведут новые детские сады

В 2025 году в Подмосковье построят девять новых детских садов, рассчитанных более чем на 2,4 тыс. мест, работы пройдут в рамках государственной программы в восьми округах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что новые дошкольные учреждения помогут ликвидировать нехватку мест для детей и улучшат доступность дошкольного образования в регионе. В них обустроят детские группы, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты. На прилегающей территории появятся детские площадки с теневыми навесами и игровым оборудованием.

Так, к началу нового учебного года детские сады откроют в микрорайоне Барыбино в Домодедово, поселке ВУГИ в Люберцах, а также микрорайонах Зубачево поле в Сергиево-Посадском округе, «Щелково-7» в. Щелково и Новогорск-Планерная в Химках. До конца 2025 года учреждения сдадут в ЖК «Малая Истра» в Истре, на Проектируемом проезде 4037 в Люберцах, в поселке Поварово в Солнечногорске и на Донинском шоссе в ЖК «Молодежный» в Раменском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.